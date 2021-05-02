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Италия

Римини снова ждёт гостей

 Павел Барсуков
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Пляж на адриатическом побережье Италии
Пляж на адриатическом побережье Италии   -   Авторское право  Кадр из видео RAI
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Курорты на адриатическом побережье Италии впервые принимают гостей после нескольких месяцев изоляции. Погода не самая пляжная, но число туристов оказалось даже больше, чем рассчитывали. В районе Римини открылось около 300 отелей. Владельцы настроены на постепенный, но стабильный "перезапуск", пусть даже пока заполняемость номеров далека от докоронавирусной.

Большая часть регионов Италии остаётся в "оранжевой" и "жёлтой" зонах, что налагает определённые ограничения на поездки. "Красной" будет лишь альпийская Валь-д'Аоста.

При этом с понедельника Италия возобновляет выдачу туристических виз гражданам России — правда, пока только тем, у кого виза была, но воспользоваться ею не получилось из-за пандемии. В любом случае приехать в Италию вновь можно будет только с июня.