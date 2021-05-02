Индийский штамм угрожает Европе

Индийский штамм коронавируса выявлен у трёх членов экипажа судна, пришвартованного в порту испанского города Виго. Эту информацию подтвердили специалисты из местной больницы. Власти утверждают, что заражённые моряки надёжно изолированы, но эксперты опасаются, что индийский штамм так или иначе проникнет в Европу.

При этом, по сообщениям итальянских СМИ, он уже выявлен в стране - среди живущих здесь выходцев из Индии, некоторые из которых прибыли в Италию совсем недавно. Небольшой городок в сотне километров к югу от Рима объявлен зоной повышенной опасности.

– Теперь этот район можно покидать только по уважительной причине, например, по работе или если нужно купить продукты, – говорит один из местных жителей. – Это жизненная необходимость, и из-за этого никого не задерживают. Ведь живущие здесь люди испытывают голод так же, как и все другие.

Власти намерены провести тестирование всех здешних жителей. Но среди них, как отмечают наблюдатели, могут оказаться люди, въехавшие по туристическим визам, чтобы нелегально трудиться здесь на сельхозработах. Они могут уклониться от тестирования.