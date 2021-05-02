Императору Константину вернули палец

Спустя пять с половиной веков палец с руки гигантской статуи римского императора Константина вернулся на своё место. Парижский Лувр передал его Капитолийским музеям Рима сроком на пять лет с возможным последующим продлением.

Позолоченный бронзовый экспонат длиной 38 см хранился в коллекции маркиза Джампьетро Кампаны, большую часть которой приобрёл Наполеон III в 1861 году и вывез во Францию. А фрагменты 12-метрового колосса остались в И талии. То, что сохранившиеся две фаланги указательного пальца принадлежат именно этой статуе, французские реставраторы определили в 2018 году.

"Мы внимательно рассмотрели все детали, всё проверили и констатировали, что транспортировка прошла очень хорошо", - говорит сопровождавшая экспонат директор отделения греческой, римской и этрусской античности Лувра Франсуаз Готье.

Прежде чем прикрепить к оригиналу, палец примерили в Париже на трёхмерную копию, присланную из Рима. Всё совпало с точностью. От бронзового колосса Константина сохранились также голова и сфера, которую статуя держала в ладони. Оба фрагмента теперь входят в экспозицию, включающую знаменитые античные изделия из бронзы, подаренные народу Рима папой Сикстом IV в1471 год. Основанные им таким образом Капитолийские музеи отмечают в этом году своё 550-летие.