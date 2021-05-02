Прощай, Олимпия!

Ветеран театра и кино американская актриса Олимпия Дукакис, скончалась в Нью-Йорке в возрасте 89 лет после продолжительной болезни. Оскара и "Золотой глобус" в номинации лучшая женская роль второго плана она получила. За воплощение образа Роуз Касторини в романтической комедии "Власть луны" в 1987 году. Актрисе тогда было 56 лет. "Олимпия приносила теплоту, юмор и остроумие на сцену и на экран, - говорится в сообщении Американской академии кинематографических искусств.

"Я старалась как могла, чтобы вызвать у людей смех", - говорила и актриса.

Дочь греческих эмигрантов, Олимпия Дукакис училась в Бостонском университете, а в кино начала сниматься в середине шестидесятых годов. Она сыграла десятки незабываемых ролей. В оскароносном для неё фильме "Власть луны" партнёрами Дукакис по съёмочной площадке были Шер и Николас Кейдж. Актриса была также трижды номинирована на премию Оскар за роли в сериалах "Удачный день", "Городские истории" и "Жанна Д'Арк".