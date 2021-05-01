Словаки хотят "Спутник V", а не политические споры

Несмотря на политический скандал, вызванный закупкой "Спутника V", очень многие граждане Словакии хотели бы привиться именно российской вакциной. Об этом свидетельствуют данные опросов.

Формально Словакия стала второй страной Евросоюза, одобрившей применение этого препарата в обход общеевропейского регулятора, но прививки так и не начались. Уже привезённые в Братиславу дозы остаются пока на складе.

Барбара Деак, студентка:

"Я бы выбрала "Спутник", выбрала бы российский препарата, из-за отсутствия побочных эффектов. Я слышала, что у "АстраЗенеки" много побочных эффектов, а про "Спутник" ничего плохого не слышала".

По данным опросов, проведённых институтом GLOBSEC, 15% словаков хотели бы привиться именно российской вакциной. Это значительно больше, чем в странах Восточной и Центральной Европы, даже чем в Венгрии, где "Спутник V" уже разрешён к применению.

Катарина Клингова, институт GLOBSEC:

"Это позитивное восприятие совпадает с тем, что словаки в целом воспринимают Россию положительно: 78% граждан считают Россию братской страной. Словаки не считают Россию угрозой".

Однако деятельность производителей вакцины эти аналитики называют пропагандой, направленной против словацких властей. В начале апреля словацкие СМИ сообщили, что поставленная в страну партия отличается по характеристикам от препарата, данные которого были опубликованы в журнале "Ланцет". В Москве это заявление назвали "фейком" и потребовали вернуть вакцину.

Катарина Клингова, институт GLOBSEC:

"Русские обвинили наш минздрав в саботаже. Они заявили, что словацкие власти нарушили контракт о приобретении "Спутника", но это не так".

Контракт, опубликованный словацким правительством, предусматривает поставку двух миллионов доз до конца июня, причём составлен по принципу "бери или плати".

Решение закупить партию российского препарата без консультаций с партнёрами по коалиции уже стоило кресла премьер-министру Словакии Игору Матовичу.

Министры обновлённого правительства сейчас ждут результатов применения "Спутника" в соседней Венгрии.

Йоханнес Плешбергер, Euronews:

"Несколько месяцев назад смертность от ковида в Словакии была одной из самых высоких в мире. С тех пор число желающих вакцинироваться удвоилось. Сегодня словаков всё меньше интересуют политические споры, они просто хотя ускорения программы вакцинации".