"Карантинные" маёвки

В крупных городах Франции, по данным профсоюзов, около 150 тысяч человек приняли участие в первомайских демонстрациях — несмотря на пока не снятый карантин и запрет на массовые мероприятия.

В ряде случаев — например в Лионе — шествия закончились столкновениями с полицией. Стражи порядка говорят об отдельных группах подстрекателей, которые забрасывали полицейских петардами.

В Париже задержаны более 30 нарушителей спокойствия.

Испанские профсоюзы постарались организовать шествие в центре Мадрида с соблюдением социальной дистанции, насколько это вообще было возможно в рамках массовой манифестации. Коронакризис очень тяжело ударил по экономике страны: по некоторым данным, около 17% испанцев потеряли работу.

В Москве сотни сторонников Коммунистической партии возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного солдата, а также к памятнику Карлу Марксу. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал, что его соратники не будут нарушать "медицинских предписаний", но во многих других городах власти отклонили запросы коммунистов на проведение шествий.

В Стамбуле маёвку разогнала полиция: на фоне тяжёлой эпидемической ситуации в стране власти не намерены делать исключений из карантинных ограничений. Задержаны более ста человек.