На финишной прямой

Португалия перешла к финальной стадии поэтапного смягчения санитарных мер. С 1 мая отменено большинство ограничений. До позднего вечера можно ходить в кафе и рестораны. Разрешены массовые культурные мероприятия, а спортивные залы могут проводить групповые занятия, пока ещё при условии соблюдения правил безопасности.

Один из наиболее сложных для Португалии вопросов связан с туризмом. Правительство отменило ограничения на поездки через границу с Испанией. Вместе с тем ужесточён контроль за соблюдением карантина, который обязателен для прибывающих, в частности, из Франции, Нидерландов и Великобритании. А для гостей, например, из России Португалия пока и вовсе закрыта.

Новый этап выхода из карантина наступил в Венгрии. В стране введены так называемые иммунные карты для тех, кто получил вакцину от коронавируса или переболел COVID-19. Для обладателей этого документа открыты рестораны, театры, гостиницы, спортивные залы и музеи. Нарушителям грозят крупные штрафы, — предупреждает директор компании Budapest Spas Илдико Суч:

«Сегодня не все желающие могут войти, только держатели иммунных карт. Все иммунные карты проверяются персоналом. Это очень жесткое требование, но ясно, что мы обязаны соблюдать постановление правительства. Но мы также считаем, что это важно для безопасной спа-терапии».

В Италии с наступление майских праздников выдали разрешение на работу многих пляжных заведений. Обычно в эти дни многие итальянцы устраивают пикники на природе и выезжают на пляж, но на этот раз отдых был омрачён дождливой и ветреной погодой.