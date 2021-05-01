Террористические акты в Афганистане

21 человек погиб, более 90 получили ранения разной степени тяжести в результатет взрыва заминированного автомобиля в административном центре афганской провинции Логар — городе Пули-Алам вечером в пятницу. Состояние некоторых раненых оценивается как критическое — для оказания неотложной медицинской помощи они были доставлены в Кабул.

Взрыв прогремел неподалеку от постоялого двора, в котором находилось несколько десятков человек. Пострадавший: «Наступил вечер, мы разговлялись [после дневного поста]. После вечерней молитвы мы только приступали к ужину, когда раздался взрыв и все двери, окна и крыша обрушились на нас».

В субботу еще один взрыв прогремел у авиабазы Баграм, погибли двое военных. Еще По меньшей мере 30 афганских солдат пропали без вести после нападения талибов на блокпост в городе Газни.