Узбекистан возвращает своих граждан из Сирии. Около 100 человек – 24 женщины и 68 детей – смогли выехать из Сирии в пятницу. Речь идёт о бывших членах семей исламистов, принадлежащих террористической группировке "Исламское государство". В город Эль-Камышлы, находящийся под контролем курдского ополчения, за своими гражданами прибыла специальная делегация узбекского МИДа.

Это не первая операция такого рода: в середине января подобным образом в Узбекистан были вывезены 17 человек, а именно три женщины и 14 несовершеннолетних. Ранее, в 2019 году, из Сирии прибыли 220 соотечественников.

Уже два года в Эль-Камышлы в переполненном палаточном лагере содержатся примерно десять тысяч человек: прибывшие из других стран женщины, бывшие жёны исламистов, их дети, а также дети-сироты. Ряд стран, среди которых Узбекистан и Россия, предпринимают усилия по репатриации оказавшихся здесь сограждан. В частности, в середине апреля отсюда в Москву были отправлены 34 ребёнка, оставшихся без родителей.

Местные курдские власти добиваются подобных действий и от других стран, но большинство из них, в частности, государства Западной Европы, не торопятся вывозить своих граждан. Лишь некоторые, включая Францию, забрали небольшое число несовершеннолетних. Лондон, по сообщению ряда СМИ, напротив лишил нескольких находящихся здесь женщин британского гражданства, что закрыло им путь к возвращению домой.

По данным опубликованного в феврале отчёта ООН, многие несовершеннолетние, живущие в этом лагере, подвергаются серьёзной обработке со стороны исламистов. Повзрослев, считают эксперты, они могут пополнить ряды ИГ, разгромленной, но не уничтоженной окончательно.