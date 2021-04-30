Глава МИД Беларуси: "нет никаких протестов"

9 августа 2020 года привлекло внимание к Беларуси после того, как президентские выборы вызвали массовые протесты и беспрецедентные репрессии в восточноевропейской стране.

Сегодня наш гость в "Глобальном диалоге" — министр иностранных дел Республики БеларусьВладимир Макей — первый официальный представитель администрации Александра Лукашенко, который согласился поговорить с Euronews с начала кризиса.

Администрацию, которую вы представляете, обвиняют в "массовых и систематических" нарушениях прав человека после президентских выборов в прошлом году. Я была в Минске и видела жестокие меры против демонстрантов, которые вышли на улицы и протестовали против, как они считают, "украденных выборов". ООН осудила ответ вашего правительства и заявила, что "белорусы должны иметь право выражать несогласие". Вы сожалеете о действиях своей администрации?

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

— Вы знаете, вся проблема состоит в том, что мы с вами по разному оцениваем ситуацию, которая произошла в Беларуси в августе прошлого года. И, к сожалению, сегодня взаимные обвинения зашли так далеко, что мы не можем отыграть, как говорится, обратно.

Мы расцениваем события прошлого года абсолютно с иной точки зрения. Да, возможно, власть иногда действовала и чрезмерными методами, но это была адекватная реакция на те абсолютно не мирные акции протеста, насильственные акции протеста, которые имели место в Беларуси. По сути, в прошлом году после президентских выборов была попытка совершить государственный переворот. Поэтому в тех условиях действия правоохранительных структур и действия власти были абсолютно адекватными и необходимыми. На карту была поставлена судьба страны. И если в этой ситуации на одну чашу весов положить судьбу страны, а на другую - те вещи, о которых вы говорите, включая права человека, то я убежден, что руководство любой страны выбрало бы сохранение независимости государственности и суверенитета своей страны. Именно так поступили и власти Беларуси.

Но вы выбрали суверенитет над своим народом? С начала акций протеста задержано около 30 тысяч человек… Сотни остаются за решеткой и сегодня. ООН призвала к немедленному освобождению всех политических заключенных в вашей стране. И тем не менее, люди продолжают выходить на улицы, хоть и в небольшом количестве ... Это оппозиционное движение не собирается сдаваться. Каков ваш план выхода из этого кризиса?

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

— Сегодня ситуация в Беларуси абсолютно нормальная, она стабилизировалась и нормализовалась. И нет никаких протестов, о которых вы упоминаете. Что касается тех лиц, которые были задержаны в свое время, то я должен вас заверить, что они были задержаны за конкретные преступления и правонарушения. Например, я не думаю, что в странах Европейского союза по-другому оценивались бы эти правонарушения, преступления: 8 актов терроризма, связанных с поджогами зданий, со взрывами автомобилей и так далее, 10 случаев блокировки железнодорожных путей, огромное количество случаев блокировки транспортного движения. Это все имеет политическую подоплеку или это явно связано с нарушениями конкретного законодательства, национального законодательства Республики Беларусь? Нападения на полицейских, совершение угроз в адрес членов семьи государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов, включая детей. Все это и в ваших странах, в европейских странах подлежит уголовному наказанию. Аналогично поступаем и мы в Беларуси. Поэтому здесь речь не идет о том, что кто-то задержан необоснованно. Те, кто был необоснованно задержан, всех отпустили, и они находятся на свободе. А те остающиеся в заключении лица – по ним проводятся соответствующие разбирательства, и они потом будут нести наказание в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Простите, что перебиваю. То есть вы говорите, что Екатерина Андреева и Дарья Чульцова, две журналистки, приговоренные к двум годам лишения свободы за выполнение своей работы, 17-летний Никита Золоторёв, Мария Колесникова, Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, … Юрий Сергей, Кирилл Казей, Иван Цегалко… список можно продолжать и продолжать… Вы хотите сказать, что все эти люди сидят в тюрьме, потому что они должны быть там, а не по политическим причинам?

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

— Я не представляю судебную власть здесь и не представляю следственный комитет – я представляю министерство иностранных дел, поэтому говорить о каждом конкретном случае я не могу. Но мы можем вам выслать соответствующую информацию, подтверждающую нарушения законодательства данными конкретными лицами в каждом конкретном случае. Вам тут же привести несколько фамилий господин Зинченко (прим. редакции - скорее всего имелся в виду Зенкович), господин Автухович, господин Олиневич задержаны за конкретные попытки совершения террористических актов, совершение государственного переворота, о чем, кстати, и западная пресса и западное общественное мнение стыдливо умалчивает. А ведь, не секрет, что буквально несколько дней назад спецслужбы Республики Беларусь в сотрудничестве с российскими спецслужбами раскрыли заговор против руководства страны, предусматривающее убийство главы государства, устранение 30 членов правительства, интернирование и последующее устранение. Почему об этом не говорит западное общественное мнение и средства массовой информации Европы?

США, Великобритания и Евросоюз заявили, что президентские выборы в вашей стране не были ни свободными, ни справедливыми - и сегодня многие западные державы не признают Александра Лукашенко законным президентом Беларуси. Каковы сегодня отношения между Беларусью и некоторыми из этих западных держав?

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

— Да, к сожалению, на данном этапе я вынужден признать, что наши отношения с Европейским союзом, с так называемым коллективным Западом в целом, находятся, можно сказать, в кризисной ситуации. Хотя мы рассматривали, всегда рассматривали и рассматриваем Европейский союз как второго по важности торгово-экономического партнера для Беларуси, источника технологий и инноваций для Беларуси. И, поверьте, за предыдущие пять лет с момента отмены санкций против Беларуси мы достигли намного большего, чем за 15 лет санкционного режима до этого против Беларуси. И это признавали все. И в торгово-экономической сфере, и в гуманитарной сфере, и в сфере прав человека и так далее. Что мы имеем сегодня? Даже такая известная правозащитная организация как Freedom house, которую не упрекнешь в любви к Беларуси, она 28 апреля заявила о том, что идея более демократичной Беларуси сегодня находится в намного более отдаленной перспективе, чем ранее. Абсолютно согласен с этим выводом. Вопрос только в том, почему это случилось? почему Беларусь была отброшена назад, и благодаря кому она была отброшена назад? Вопрос риторический. Он обращен в первую очередь к тем радетелям защиты прав человека, которые находятся в Европе.

У Беларуси Александра Лукашенко все еще есть друзья, или, лучше сказать, важный друг, Россия. На прошлой неделе президент России Владимир Путин принимал Александра Лукашенко. Не могли бы вы подробнее рассказать о содержании встречи двух лидеров? И что еще более важно, может быть, Россия - ваше последнее средство для удержания власти?

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

— Речь не идет о том, что Россия помогает режиму оставаться у власти. Отнюдь нет. Наши отношения с Россией продиктованы нашим географическим расположением и нашей историей. Россия является нашим соседом. Это мощная держава и в экономическом плане, и в военном плане эта держава является геополитическим игроком на мировой арене, и это объясняет необходимость выстраивания с этой державой нормальных дружеских отношений. Более того, наши отношения уходят в далекое прошлое, и мы связаны многовековой историей человеческих контактов. И это тоже очень важно. И мы достигли очень многого в рамках Союзного государства, обеспечив практически равные права граждан Беларуси и России. Что касается наших отношений с Россией, то мы заинтересованы в укреплении развития этих отношений в первую очередь, конечно же, с торгово-экономической точки зрения. Мы хотим в рамках Союзного государства обеспечить равные права субъектам хозяйствования Беларуси и России. В ходе встречи, о которой вы упомянули, речь шла именно о дальнейшем укреплении Союзного государства, об укреплении интеграции, о развитии промышленной кооперации, о равных ценах на газ, на углеводородное сырье и так далее и тому подобное. И, конечно же, с учетом того, что это выгодно для Беларуси, что это укрепляет суверенитет и независимость Беларуси, мы намерены и дальше развивать интеграционные процессы с соседней братской Россией. Более того, я должен вам однозначно заявить, что те санкционные действия, которые предпринимает Европейский союз и другие западные страны против Беларуси, они лишь способствуют дальнейшему развитию и укреплению интеграционных процессов на двусторонней основе и не только на двусторонней, на многосторонней основе на всем постсоветском пространстве.

У меня последний вопрос, извините, что прерываю вас, очень кратко. Что вы планируете делать с точки зрения восстановления доверия вашего народа? Что вы хотите сказать сегодня народу Беларуси?

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

— Если бы вы внимательно следили за событиями в Беларуси, то вы бы знали, что этот месседж, этот посыл уже давно запущен в общественное мнение. Внутри Беларуси идет абсолютно эксклюзивный открытый диалог, нацеленный на совершенствование конституционного процесса, на внесение поправок в конституцию. И в этом диалоге могут участвовать все желающие. К 1 августа будут подготовлены предложения по внесению поправок в конституцию. Затем они будут вынесены на широкое общественное обсуждение. Поэтому кто хочет участвовать в этом диалоге - участвуют, и мы считаем, что только лишь через диалог, который основан не на попытках осуществить революцию или захватить власть через улицу и демонстрации, а основан на законодательстве страны - только через такой диалог можно добиться успеха и обеспечить подлинную демократию в Республике Беларусь, демократию, которая не насаждается палками извне, а демократию которая созревает в умах граждан.

Скорее всего многие не согласны с вами, особенно те лидеры оппозиции, которые сегодня находятся в изгнании. К сожалению, у нас мало времени. Я хочу поблагодарить вас, министр иностранных дел Владимир Макей, за то, что были с нами здесь, на Euronews. Спасибо вам большое за ваше время.