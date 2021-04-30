Страны ЕС ускоряют вакцинацию

Европейские страны одна за другой смягчают ограничительные меры. В Венгрии начало комендантского часа сдвигается к полуночи. Непродовольственные магазины и закусочные с субботы будут работать до 23 часов. Граждане, имеющие так называемый иммунный сертификат, смогут посещать кафе, рестораны и спортивные залы. После десятого мая власти планируют прививать венгров в возрасте от 16-до 18 лет.

Все совершеннолетние французы (18+) получат право на вакцинацию от коронавируса с 15 июня. Об этом сообщил на своей странице в "Твиттере" президент страны Эммануэль Макрон. Он так же напомнил, что с 15 мая привиться смогут все без исключения граждане старше 50 лет. К концу апреля во Франции как минимум одну дозу вакцины получили получили 29% взрослого населения.

Португалия с первого мая вновь откроет сухопутную границу с Испанией, контроль на которой был введен в январе для сдерживания коронавируса. Так же с субботы рестораны, кафе и кондитерские смогут обслуживать группы до шести человек внутри помещения и до десяти на террасах. Разрешается любая физическая активность на открытом воздухе. При этом удаленная работа по-прежнему приветствуется.

В Турции, на фоне роста числа инфицированных коронавирусом, власти ввели жесткие ограничительные меры. Режим изоляции действует круглосуточно. Выходить из дома гражданам разрешено только по уважительным причинам, в частности, за продуктами. Школы переведены на дистанционное обучение.