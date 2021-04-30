"Нафтогаз" вновь грозит "Северному потоку — 2"

Украинский «Нафтогаз» рассчитывает на активизацию борьбы с запуском газопровода «Северный поток — 2» после смены власти в Германии. Об этом заявил новый исполнительный директор компании Юрий Витренко. Он отметил, что рассчитывает на поддержку США в этом вопросе:

«Мы будем оказывать максимальное давление на "Газпром" со стороны "Нафтогаза", используя наши правовые возможности. Очевидно, что это будет так. __Конечно, Украина должна и дальше бороться со строительством "Северного потока — 2", ведь это антиукраинский проект и антиевропейский. Это вообще проект геополитической экспансии и российской агрессии».

Газопровод «Северный поток — 2» должен позволить России поставлять топливо в Европу в обход Украины. На фоне санкций США и критики в европейских странах, запуск газопровода неоднократно откладывался. По последним данным подрядчика, проект должен быть реализован до конца этого года.