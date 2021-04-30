Мешки для трупов на пляже Копакабана

Море и солнце... На песке - 400 пластиковых мешков для трупов... Память бразильцев,
умерших от COVID-19, почтили активисты неправительственной организации Rio de Paz. Акция состоялась на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, в день, когда число летальных исходов от COVID-19 превысило 400 тысяч.
Перед символическими похоронами манифестанты установили плакат с надписью: "400 тысяч смертей: кто виноват?" Антонио Карлос Коста, глава организации Rio de Paz, заявил, что ответственность за такое число смертей среди инфицированных, лежит на федеральном правительстве и чиновниках, которые выступали против введения жестких ограничительных мер.
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