Чернобыль, пылевая буря и Чистый четверг

Уходящая неделя отмечена не только политическими событиями. Euronews собрал традиционную подборку наиболее ярких видео из рубрики No Comment.

Чернобыль

На Украине прошли траурные мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти жертв чернобыльской катастрофы. Взрыв на АЭС, спровоцировавший крупнейшую аварию в атомной энергетике, произошёл в ночь на 26 апреля 1986. Загрязнение распространилось на значительные территории современных Украины, Белоруссии и России. В первые дни катастрофы от травм и радиации погибли несколько десятков человек. Всего же от загрязнения пострадали, по разным оценкам, до 8,5 млн жителей Украины и соседних стран.

Пылевая буря

Китайская провинция Внутренняя Монголия пережила одну из мощнейших пылевых бурь. По словам очевидцев, с приходом стихии за считанные минуты видимость снижалась почти до нуля. Экологи говорят, что воздух был непригоден для дыхания — датчики загрязнения зашкаливали. Пылевая буря продлилась дня и завершилась 26 апреля, оставив после себя завалы мелкого песка на дорогах.

Извержение вулкана в Исландии

В Исландии во время продолжающегося извержения вулкана Фаградальсфьядль открылись новые трещины. Потоки лавы вытекают на поверхность уже полтора месяца. Отмечается, что никакой угрозы для населённых пунктов нет. Никто в результате извержения не пострадал.

Чистый четверг в Иерусалиме

Христиане восточного обряда готовятся к Пасхе. В Чистый четверг у храма Гроба Господня в Иерусалиме состоялось таинство омовения ног. Церемонию провёл патриарх Иерусалимский Феофил III.