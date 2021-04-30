Чернобыль, пылевая буря и Чистый четверг

Уходящая неделя отмечена не только политическими событиями. Euronews собрал традиционную подборку наиболее ярких видео из рубрики No Comment.
Чернобыль
На Украине прошли траурные мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти жертв чернобыльской катастрофы. Взрыв на АЭС, спровоцировавший крупнейшую аварию в атомной энергетике, произошёл в ночь на 26 апреля 1986. Загрязнение распространилось на значительные территории современных Украины, Белоруссии и России. В первые дни катастрофы от травм и радиации погибли несколько десятков человек. Всего же от загрязнения пострадали, по разным оценкам, до 8,5 млн жителей Украины и соседних стран.
Пылевая буря
Китайская провинция Внутренняя Монголия пережила одну из мощнейших пылевых бурь. По словам очевидцев, с приходом стихии за считанные минуты видимость снижалась почти до нуля. Экологи говорят, что воздух был непригоден для дыхания — датчики загрязнения зашкаливали. Пылевая буря продлилась дня и завершилась 26 апреля, оставив после себя завалы мелкого песка на дорогах.
Извержение вулкана в Исландии
В Исландии во время продолжающегося извержения вулкана Фаградальсфьядль открылись новые трещины. Потоки лавы вытекают на поверхность уже полтора месяца. Отмечается, что никакой угрозы для населённых пунктов нет. Никто в результате извержения не пострадал.
Чистый четверг в Иерусалиме
Христиане восточного обряда готовятся к Пасхе. В Чистый четверг у храма Гроба Господня в Иерусалиме состоялось таинство омовения ног. Церемонию провёл патриарх Иерусалимский Феофил III.
Другие No Comment
Главная молодёжная организация в КНДР сменила название
Великий четверг - особый день перед Пасхой
Немецкий стартап нашел необычное сырье для производства одежды
"Освободите Бритни"
Туристы в Китае изучают историю Коммунистической партии
Уникальная выставка в Перми
Экскурсия по пещере, чей возраст насчитывает 160 млн лет
Убежище на колесах
Тоблерон и Маттерхорн: сладко и опасно
Демонстрация протеста работников «Алиталии»
Сикхский праздник Вайсакхи в Пенджабе
В Индии опасаются роста числа случаев заражения коронавирусом
В Санкт-Петербурге загорелась "Невская мануфактура"
Ракеты в небе в честь Гагарина
Скейтборд и ролики для тяжеловесов