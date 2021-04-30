Главная молодёжная организация в КНДР сменила название

В Северной Корее прошёл съезд Кимирсенско-Кимченирского союза молодёжи, на котором организация сменила название, став теперь Социалистическим патриотическим союзом молодёжи. На съезде, состоявшемся в столице страны Пхеньяне, побывал лидер страны Ким Чен Ын. По завершении мероприятия была сделана групповая фотография Ына с тысячами участников съезда. Предыдущий съезд союза молодёжи прошёл в 2016 году, а до этого съезды не проводились 23 года.

Отмечается, что в ходе встречи, прошедшей на открытом воздухе, её участники были без масок. Между тем, власти страны очень серьёзно относятся к угрозе, которую представляет собой коронавирус и в стране действуют строгие меры, направленные на предотвращение распространения инфекции. В ходе ряда прошедших в этом году крупных мероприятий большинство людей были в масках.