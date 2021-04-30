Давка на религиозном празднике: десятки погибших и пострадавших

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал трагедию, произошедшую во время религиозного праздника на горе Мерон, одним из самых тяжелых потрясений в истории страны. Он объявил 2 мая днем национального траура.

Жертвами давки и обрушения металлических заграждений стали по меньшей мере 44 человека, 150 получили ранения и доставлены в больницу. Среди пострадавших немало детей.

Министерство юстиции проводит расследование причин и обстоятельств событий, произошедших во время мероприятия в котором приняли участие более 100 тысяч человек. На месте празднования находились также министр внутренней безопасности и высокопоставленные представители полиции.

По предварительным данным, давка началась, когда большое количество людей направилось к выходу по узкому коридору, но выход по неизвестным причинам был заблокирован.

"Люди становилось все больше и больше, они появлялись со всех сторон, — рассказывает очевидец. — Очень много людей оказалось в том месте, но полиция не позволила им выйти, поэтому люди просто начали падать друг на друга, давить друга друга. Полиция не открыла проход и людей разметало по сторонам".

Праздник Лаг ба-Омер стал первым массовым религиозным мероприятием в Израиле после того, как власти решили ослабить санитарные ограничения в результате успешной прививочной кампании. В прошлом году паломничество не состоялось из-за карантина.