Во Франции почтили память Стефани Монферме

Сорока-девятилетняя сотрудница полиции, мать двоих детей, была убита на прошлой неделе в здании комиссариата города Рамбуйе радикальным исламистом. Посмертно Монферме наградили орденом Почетного легиона.

Жан Кастекс, премьер-министр Франции: "В минувшую пятницу, вскоре после 14:00, Стефани Монферме возобновила работу после перерыва. Она исполняла свои обязанности, когда в холле появился человек, полный решимости совершить жестокое убийство, которое заставляет содрогнуться. Откуда и почему у мужчины возникла такая ненависть к незнакомой женщине. Исламистский терроризм - это не что иное, как кровожадный фанатизм. Этот фанатизм объявил нам войну, но это война, которые ведут против нас трусливые люди".

В траурной церемонии приняли участие многие сотрудники правоохранительных органов, в том числе непосредственно коллеги Стефани Монферме:

"Что останется от тебя? Упавшая слеза, улыбка, идущая от всего сердца. От тебя останется то, что ты посеяла, то, что ты отдала тем, кто был лишен счастья".

"Ты навсегда останешься в наших сердцах, в нашей памяти. Знай, что мы будем рядом с твоей семьей".

Убийца Стефани Монферме - 36-летний выходец из Туниса, проживавший в Рамбуйе. Злоумышленник был застрелен при попытке задержания. По версии следователей, мужчина радикализировался в течение нескольких месяцев. Он страдал психическим расстройством. По данным антитеррористической прокуратуры, убийство в Рамбуйе стало 17-ым по счету нападением исламистов на сотрудников полиции с 2014 года.