Французским военным, выступившим на прошлой неделе с открытым письмом к властям, в котором они предупреждали об опасности гражданской войны, грозит наказание. Большинство из подписантов уже в отставке, но к тем, кто по-прежнему на службе, будут применены санкции – об этом заявил начальник Главного штаба вооружённых сил страны генерал Франсуа Лекуантр, напомнив необходимость придерживаться принципа нейтралитета армии.

Между тем, согласно опросам, выступление военных нашло отклик у 58% французских граждан. При этом значительное большинство (73%) согласны с тем, что «общество находится в состоянии дезинтеграции». Ещё больше (74%) тех, кто считает, что к этому приводит, в частности, «форма антирасизма, порождающая ненависть между общинами». Более того, почти половина опрошенных (49 %) полагает, что «армии следует вмешаться, даже не получив приказа, чтобы обеспечить в стране порядок и безопасность».

В поддержку авторов письма выступила Марин Ле Пен, лидер политической партии «Национальное объединение», которую находящаяся у власти партия «Вперёд, Республика!» рассматривает как своего главного конкурента. Следует напомнить, что в первом туре президентских выборов 2017 года около 40% военных, жандармов и полицейских проголосовали за Марин Ле Пен.

Многие наблюдатели отмечают, что среди подписавших письмо – 20 отставных генералов, а в непростые времена именно высшие военные чины неоднократно приходили в стране к власти. В частности, в связи с этим вспоминают Наполеона Бонапарта, Шарля де Голля, а также генерала Буланже, «потрясшего Третью республику» и Филиппа Петена.

В ряде СМИ указывают на то, что большинство подписантов – отставные военные, а среди 210 000 военнослужащих свои подписи под письмом поставили лишь четыре офицера. Из этого делается вывод, что не следует принимать всерьёз усмотренную некоторыми угрозу захвата военными власти. При этом стоит учитывать, что далеко не все из военных, разделяющие изложенные в письме взгляды, решились его подписать.