Операция "Копьё Нептуна": как устраняли "террориста номер один"

Пакистан, город Абботтабад, что на севере страны. На пустыре возле домов дети играют в крикет. Десять лет назад в этих местах проходила военная операция под кодовым названием "Копьё Нептуна". Её целью был лидер "Аль-Каиды", за которым долгое время охотились американские спецслужбы - с терактов 11 сентября 2001 года.

Кроме бетонной плиты от жилого дома, в котором скрывался Усама бен Ладен, сегодня ничего не осталось. Это было трёхэтажное строение, окружённое высоким забором. Находилось оно недалеко от пакистанской военной базы.

В интервью AFP бывший глава ЦРУ Джон Бреннан рассказал о том, как шла подготовка к "чрезвычайно сложной и рискованной операции".

В 2010-м на протяжение нескольких месяцев разведка вела наблюдение за курьером "Аль-Каиды", регулярно посещавшим один и тот же дом. Там однажды и был замечен высокий худощавый мужчина с бородой, похожий на бен Ладена.

Уверенности в том, что это "террорист номер один", не было. В Белом доме велись споры. Одни говорили, что подозрений недостоточно, и риск слишком велик. Другие считали полученные разведданные основанием для того, чтобы действовать. 29 апреля Барак Обама дал зелёный свет миссии по убийству или задержанию Усамы бен Ладена.

В ночь на 2 мая 2011 года два военных вертолёта Black Hawk вылетели из Афганистана. На борту - порядка 20 спецназовцев подразделения "Морские котики" ВМС США. Полёт длился полтора часа. При приземлении в Абботтабаде у одного из воздушных судов возникли неполадки. Вертолёт упал. Этот инцидент мог поставить крест на всей операции. Но обошлось без потерь, и бойцы двинулись к укрытию бен Ландена.

Происходящее в прямом эфире транслировалось в Белый дом. За операцией наблюдали сам президент и высшие должностные лица страны, не без напряжения - о чём свидетельствует обнародованный фотоснимок.

Через 20 минут после начала штурма спецназовцы доложили: Усама Бен Ладен обнаружен и ликвидирован.

Вскоре от Барака Обамы весь мир узнает, что основатель "Аль-Каиды" мёртв. Личность убитого подтвердит анализ ДНК. А останки сбросят в Аравийское море.