Полный локдаун в Турции

В Турции вводится полный локдаун из-за резкого роста заболеваемости Covid-19 ограничения действуют с четверга вечера до 17 мая. Накануне вступления в силу строгих требований, в частности, запрета на поездки между регионами, начался массовый исход из городов. При этом жесткие ограничения не коснутся иностранных туристов.

"Приостанавливается любая деятельность в офисах и на предприятиях, за исключением таких сфер как промышленное производство, продукты питания, услуги по уборке и сектор здравоохранения", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Школы переводятся на дистанционное обучение. Жителям Турции разрешено выходить из дома только по уважительным причинам, в частности, за едой. Кафе и рестораны будут работать только навынос, сетевые супермаркеты не будут обслуживать покупателей по воскресеньям.

Наряду с этими ограничения вводится также полный запрет на продажу алкогольной продукции в небольших магазинах.

На прошлой неделе суточное число выявляемых случаев заражения коронавирусом превысило 60 тысяч, это максимум с начала пандемии.