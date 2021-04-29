Как Россия борется с антипрививочными настроениями?

В России от коронавируса привит каждый десятый совершеннолетний гражданин, сообщил ВЦИОМ во вторник. На начало апреля, по официальным данным, первую дозу получили около 7 из 144 млн россиян. Для сравнения, в США с населением 328 млн человек, где вакцинация также началась в декабре, полностью привиты уже около 30% жителей, то есть 97 млн человек.

Несмотря на широкую доступность вакцины в России, специалисты говорят о низких темпах вакцинации. Согласно исследованию "Левада-центра" (признан в РФ иноагентом), проведённому среди врачей, низкие темпы вакцинации связаны с "недоверием населения к существующим вакцинам" и с "негативным отношением общества к прививкам в целом".

Подарки за прививки

Для того, чтобы стимулировать население, мэр Москвы Сергей Собянин предложил реализовать программу по повышению интереса к вакцинации пожилых людей, для которых вирус представляет наибольшую угрозу.

"Начиная со вторника, 27 апреля 2021 года, жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей), либо промокод на аналогичную сумму", - говорится на сайте Собянина.

Подарочные карты будут выдаваться в городских поликлиниках и других пунктах вакцинации. Чтобы получить промокод, нужно зарегистрироваться на сайте. Потратить деньги можно будет на товары и услуги повседневного спроса в магазинах, аптеках, заведениях общественного питания.

Столичному примеру решили последовать регионы. Так, пенсионеры Чукотки старше 60 лет получат единовременную выплату в размере 2 тысячи рублей из средств окружного бюджета за сделанную прививку от коронавируса. Власти Магаданской области выплатят пожилым людям по 1000 руб.

Выездные пункты вакцинации

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В некоторых регионах проблему низких темпов вакцинации решают с помощью выездных центров. В Оренбургской области (которая, по официальным данным, входит в десятку регионов-лидеров по этому показателю) работает программа выездной вакцинации.

В регионе прививку от коронавируса сделали уже больше 169 тысяч человек, что составляет 19 % от общего числа взрослого населения. Больше 50 % от всех привитых - люди старше 60 лет. По словам вице-губернатора и министра здравоохранения области Татьяны Савиновой, "это на 2% выше среднероссийского показателя".

Выездные бригады работают и в Новой Москве, где сосредоточено большое число дачников. Работу бригад продлили и расширили во время майских праздников в надежде вакцинировать тех, кто собирается провести отдых на даче. "Именно в этих округах сосредоточено большое количество дачных участков. В майские праздничные дни выездные бригады работают по обычному графику", - сказали в пресс-службе региона.

Усилия дают плоды, но недоверие все ещё высоко

Эксперты отмечают, что усилия властей по популяризации вакцины приносят плоды. Позитивное отношение к массовой вакцинации, по данным ВЦИОМ, выросло с января текущего года. "В обществе нет больших сомнений в том, что процессы массовой вакцинации являются продуктивными в борьбе с пандемией. В целом, общество осознаёт необходимость прививаться. Но есть большая доля тех, кто боится. Ключевой вопрос: что питает страхи? Необходимо усиливать информационную кампанию, бороться со страхами", - сказал директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин.

При этом антипрививочные настроения в стране все еще достаточно высоки. По данным ВЦИОМ, 39 % опрошенных не готовы делать прививку, хотя 46 % респондентов точно или "скорее" готовы сделать прививку российской вакциной себе или членам семьи.

Независимые политологи отмечают высокий уровень антипрививочных настроений в среде медработников. "Среди врачей нет единого мнения о необходимости обязательной массовой вакцинации – доля сторонников и противников таких мер примерно равна. Чем меньше доверия российским вакцинам, тем реже врачи выступают за всеобщую вакцинацию населения", - говорится в опросе "Левада-центра", проведенном в конце марта.

"Медики и население в целом сходятся во мнении, что коронавирус был создан искусственным образом, а не вследствие естественного развития", - говорится в исследовании.

На темпы вакцинации влияют не только антипрививочные настроения, но и доступность вакцин. Опрос врачей "Левада-центра" показал, что 40 % региональных медиков сталкиваются с нехваткой доз в то время, как столичные врачи, говорят об избытке свободных слотов.