Стево Пендаровски об изменении границ на Балканах и дипломатии вакцин

Брюссель стал местом встречи глав государств и правительств стран Западных Балкан. Одним из них был президент Северной Македонии Стево Пендаровски. Мы решили задать ему несколько вопросов.

После вашей встречи с главой внешней политики ЕС вы сказали, что стагнация европейской интеграции посылает опасные сигналы Западным Балканам и негативно влияет на стабильность в регионе. Что произойдет, если процесс вступления в ЕС не сдвинется с мертвой точки в таких странах, как ваша?

— Это уже привело к росу популизма, национализма, возврату назад в экономике и даже привело к созданию атмосферы, в которой появляются неофициальные документы, в которых говорится об изменении границ. И эта анахроничная идея возникает в 21-м веке, в 2021 году, в ней говорится об изменении границ, и это после 30 лет крупных инвестиций со стороны европейцев в западно-балканский регион и, конечно же, всех экономических и других пережитых невзгод. Таким мы видим конечный результат этой политики расширения.

Здесь был распространен неофициальный документ, в котором предлагается изменить границы на Западных Балканах. Что вы об этом знаете?

— Я знаю об этом не больше высших должностных лиц Европейского Союза. По крайней мере, они сказали мне, что ничего об этом не знают. И когда я спросил, почему они не поднимают эту тему, ведь они должны осуждать подобные идеи, независимо от того, кто стал инициатором, посланником этих идей.

Глава внешнеполитического ведомства Боррель был весьма активен и в своем заявлении осудил эти идеи. Но я прошу их всех время от времени на всех уровнях Европейского Союза выступать против этих идей, опасных идей, особенно в регионе, который оправился от кровопролитных последних балканских войн.

В 90-е годы во всем регионе было убито более 100 000 человек, миллионы были переселены, их дома серьезно пострадали. Лучшие, талантливые кадры покинули регион, свою родину на неопределенное время.

И теперь кто-то пытается воссоздать атмосферу, в которой мы можем говорить об изменении границ. Могу сказать вам как человек, прошедший через все это, в отличие от людей в Боснии и Герцеговине. Мы кое-что знаем об этом в Македонии, а сегодня в Северной Македонии. Вы не сможете изменить границы на Балканах и избежать резни во второй половине того же дня. Все просто.

Есть ли обстоятельства, при которых вы согласились бы на изменение границ на Западных Балканах?

— Нет, и нет. Мы увидим ужасные страдания людей, простых людей. Те, кто рисуют карты на столе, никогда не страдают, страдают простые люди. И в балканской истории у нас этого было достаточно.

Что придает вам уверенности в том, что Северная Македония готова вступить в процесс переговоров о присоединении к Европейскому Союзу?

— Мы самый подготовленный кандидат в истории организации. Мы начали подготовку в 2005 году, когда стали страной-кандидатом. У нас много людей, обладающих европейскими знаниями, и они могут сразу начать переговоры в различных секторах.

Я не говорю, что в этой ситуации виновато только европейское руководство. Я говорю, что местное руководство западно-балканских стран, в том числе и я, сделало недостаточно.

Ясно, что на всех этих встречах с официальными лицами ЕС, если кто-то отсутствует, стратегическая пустота будет заполнена кем-то другим. И это мягко говоря. Все знают, о ком мы говорим, третьи страны использовали его, включая дипломатию вакцин и злоупотребление плохой ситуацией, в которой все мы оказались с беспрецедентной пандемией, с которой мы не сталкивались в прошлом веке. Эти страны начали заполнять эту пустоту, это пустое пространство. Поэтому я прошу Европу о большем присутствии на Западных Балканах. Я не прошу о немедленном членстве, я прошу разрешить начать процесс.

Что нужно изменить с отношениях с Болгарией, чтобы они разблокировали переговоры о присоединении Северной Македонии?

— Им следует смириться с реальностью. Ни больше ни меньше. Они сказали, что я или другие политические представители страны должны подписать документ, в котором говорится, что до 1944 года мы были болгарами, а не этническими македонцами, и что мы говорили на болгарском языке, а не на македонском. Это немыслимо в современной Европе. Некоторые заявления со стороны Северной Македонии, со стороны руководства Скопье были намеренно или непреднамеренно неверно истолкованы нашими болгарскими друзьями, а именно, что мы ждем смены караула в Софии. Правда в том, что мы никого не ждем. Мы ждем законного новоизбранного правительства Болгарии. Ждем, когда болгары сами определят, кто будет их посредником.

Как будет выглядеть ЕС с Северной Македонией в качестве члена?

— Я не очень оптимистичен и не говорю об этом с радостью. Но судя по всему, среди населения несколько иное мнение о сегодняшнем Европейском Союзе. Не из-за этих препятствий со стороны Болгарии, а до этого со стороны Греции, а из-за недостаточного присутствия Европы и недостаточных усилий, инициатив Европейского Союза в балканском регионе.

Я могу огласить результаты одного или двух опросов, проведенных в моей стране недавно, может быть, за последние три или четыре месяца. На вопрос, предпочли бы вы какие-либо другие евразийские региональные организации Европейскому союзу? Ошеломляющие 39% из опрошенных сказали "да". На вопрос, кто, по вашему мнению, лучший друг вашей страны? 23 % заявили, что это Российская Федерация. Люди ищут другие альтернативы, когда вы, как их первый выбор, недостаточно проявляете интерес.

Поговорим о вакцинах. На каком этапе находится кампания вакцинации в Северной Македонии?

— Китайские вакцины поступят в ближайшие два-три дня. Мы уже получили вакцину Pfizer, мы уже получили "Спутник V" через Сербию. Мы уже провакцинировали около 40-50 тысяч человек, и этого явно недостаточно. И я могу понять гнев и разочарование нашего народа.

Могу сказать вам, что я лично участвовал в некоторых попытках закупить вакцины и помогал министерству здравоохранения, правительству Скопье получить их как можно скорее в больших количествах. И мы, и я в том числе, не добились успеха. Поэтому я думаю, что мы не можем говорить о предательстве со стороны европейских политических лидеров, Европейского Союза как такового или наших западных друзей. Я могу говорить о предательстве по отношению к бедным странам со стороны крупных фармацевтических компаний. Вы можете себе представить, что будет, если Германия, Франция или другие могущественные европейские страны будет не удовлетворены уровнем вакцинации, потому что крупные фармацевтические компании будут отвлекаться на кого-то кроме них. Что тут говорить о маленьких и бедных балканских странах, которые не в состоянии кому-то что-то диктовать?