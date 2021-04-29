Путин назвал "политическими спекуляциями" разговоры вокруг "Северного потока - 2"

На встрече с представителями деловых кругов Франции президент России Владимир Путин отметил, что эта страна была и остается одним из ключевых партнеров РФ в экономике, хотя ее позиции могли бы быть и выше. Франции занимает шестое место по объему накопленных прямых инвестиций в российскую экономику и пятое по товарообороту

Путин также выразил надежду, что будут преодолены сложности вокруг строительства газопровода "Северный поток - 2". Партнер проекта — французская компания Engie.

"Мы знаем, что, к сожалению, вокруг этого проекта очень много различного рода политических спекуляций, но хочу подчеркнуть ещё раз: это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня. Да, вокруг него много всяких разговоров, связанных, на мой взгляд, прежде всего с попытками недобросовестной конкуренции на европейском рынке", — сказал президент.

На российском рынке сегодня насчитывается свыше 500 компаний с французским участием. Французский бизнес широко представлен в российском топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении и пищевой промышленности. Показатели взаимной торговли между двумя странами, несмотря на некоторое снижение по итогам прошлого года (на 14%), остаются на уровне 11 миллиардов евро.

Путин также призвал французский бизнес помочь изменить предвзятое отношение европейских регуляторов к вакцине "Спутник V". Об этом сообщил генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский. "Думаю, что не будет секретом сказать, что президент призывал российско-французских инвесторов также повлиять на те существующие европейские регуляционные механизмы и службы для того, чтобы они обеспечили российским разработкам, продуктам и товарам такое же лояльное отношение, как французы в частности и иностранцы в целом, получают в России", — сказал он, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли закупка французским бизнесом российских вакцин.