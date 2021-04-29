Немецкий стартап нашел необычное сырье для производства одежды

Немецкий стартап собирает собачью шерсть, чтобы создавать высококачественную, элитную одежду. Уже первые изделия коллекции привлекли внимание покупателей. Бизнесменам удалось и наладить цепочку поставок. Ближайшая задача компании - собрать тонну сырья, чтобы запустить промышленное производство одежды. Цены кусаются - за шарф или шапку из собачьей шерсти придется заплатить порядка 120 евро.
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