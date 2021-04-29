Алексею Навальному и его сторонникам грозит статус экстремистов

На 17 мая Мосгорсуд назначил первое заседание по существу иска столичной прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан, а также общественного движения "Штабы Навального" экстремистскими организациями. В их деятельности прокуратура усмотрела создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". Адвокат Владимир Воронин прокомментировал ситуацию Euronews:

"За организацию экстремистского сообщества - до десяти лет лишения свободы, то есть вполне возможно, что условно Алексей Навальный, Иван Жданов, Леонид Волков как раз таки и будут привлекаться за организацию... До восьми лет лишения свободы грозит всем за организацию, именно финансовую поддержку экстремистских организаций. Поэтому, все это достаточно суровые сроки, статьи уже тяжкие. Я совершенно не сомневаюсь, что полностью зачищается все пространство, которое вокруг Алексея находится, и вообще, так сказать, на поле оппозиции".

Европарламент, в резолюции по России, принятой 29 апреля, назвал необоснованной и дискриминационной попытку прокуратуры Москвы признать ФБК экстремистской организацией. Депутаты так же призвали российские власти немедленно и без всяких условий освободить Алексея Навального, подчеркнув что судебное преследование основателя ФБК является политически мотивированным и противоречит международным обязательствам России в сфере прав человека.