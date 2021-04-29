Саммит в Женеве оставил кипрский вопрос без решения

Путь к урегуливанию кипрского спора найден не был, посетовал Антониу Гетерриш по окончании пятистороннего саммита, посвящённого этому вопросу и прошедшего в Женеве.

Генеральный секретарь ООН отметил, что не оставит попыток наладить диалог и организует очередную неофициальную встречу через 2-3 месяца.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН: "Дело в том, что несмотря на все приложенные нами усилия, мы пока не нашли достаточно точек соприкосновения для того, чтобы возобновить официльные переговоры по урегулированию кипрской проблемы".

Эфи Кутсокоста, корреспондент Euronews:

"Впервые турки-киприоты предоставили в письменном виде своё предложение о разделе острова. Оно, конечно, выходит за рамки полномочий Генерального секретаря ООН и, очевидно, не может быть принято ни Грецией, ни греками-киприотами, ни Евросоюзом, членом которого Республика Кипр является с 2004 года".

Турецкая сторона выступила против постоянного присутствия спецпосланника генсека ООН на Кипре.

Никос Анастасиадис, президент Республики Кипр: "Совет Безопасности имеет мандат на то, чтобы продвигаться по пути разрешения проблемы, который обозначили в Организации Объединённых Наций. Турки отреагировали так, поскольку они посчитали, что это снижает значимость их требований для признания двух независимых государств".

Лидер турок-киприотов заявил, что их план - единственный жизнеспособный из всех предлагаемых, а соображения оппонентов не имеют практического смысла.

Эрсин Татар, лидер турок-киприотов:

"Было бы бессмысленным садиться за стол переговоров и начинать официальные дискуссии на старых условиях - без признания равенства участников, их одинакового статуса".