Больше привитых - меньше ограничений: как Европа выходит из локдауна

Европа, похоже, видит свет в конце ковидного туннеля. Французские рестораторы готовятся к открытию террас после того, как власти объявили о поэтапном снятии ограничений, введенных из-за пандемии.

С третьего мая жители Франции смогут уезжать от дома дальше, чем на десять километров. Школьники из колледжей и лицеев смогут перейти на очное обучение. 19 мая в стране заработают непродовольственные магазины, рестораны и кафе, музеи, театры и кинотеатры. Комендантский час будет начинаться в девять вечера.

В Германии вот уже третий день подряд снижается общий уровень заболеваемости COVID-19. Однако среди людей младше 60-лет число инфицированных растет. Санитарные власти Германии сообщили, что в среду прививку от коронавируса сделали более миллиона человек. Это рекорд. Таким образом, в ФРГ на данный момент почти 26% населения получили по меньшей мере один компонент вакцины.

"Этого недостаточно", - отметил Лотар Вилер, глава Института Роберта Коха. "Все в моем институте рады видеть снижение числа инфицированных. Мы оцениваем информацию и делаем заключения. Однако пока слишком рано говорить о какой-либо тенденции".

Тем временем на итальянском острове Прочида полным ходом идет кампания по вакцинации взрослого населения. Власти намерены привить здешних жителей в течение четырех дней. Цель - сделать Прочиду свободной от коронавируса и тем самым привлечь туристов.