Китай покоряет космос

Начало нового этапа космической программы Поднебесной - в четверг с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" ("Великий поход) в межпланетное путешествие отправился базовый модуль орбитальной космической станции, которую создает Китай.

Модуль называется "Тяньхэ".

Предполагается, что космическая станция КНР будет состоять из трех модулей - "Тяньхэ", который улетел сегодня, и двух лабораторных: "Вэньтянь" ("Вопросы к небу") и "Мэнтянь" ("Мечты о небе").

Сборка обоих научных аппаратов должна быть завершена в течение будущего года.

После российского "Мира", который пробыл на орбите 15 лет, и МКС, работающей уже 24 года, китайский комплекс станет третьей орбитальной станцией в истории пилотируемой космонавтики.