Братья и сёстры Солнца

Один из самых больших телескопов в Европе находится в Пулковской обсерватории в Санкт-Петербурге. Ученый Игорь Измайлов провел рекордной количество наблюдений за звездами. Он разработал научную теорию, доказывающую, что звёзды не могут образовываться по одной.

По словам Измайлова, астрономия — медленная наука, на подтверждение этой теории потребуется не менее двух лет.

"Если установлено, что двойная звезда образуется из облака газа, то орбиты должны быть круговыми. Но вот оказалось, что не круговые. И я предполагаю, что вытянутые орбиты получились из-за того, что звезды образуются группами. И они в период рождения, грубо говоря, взаимодействовали друг с другом", — объясняет ученый.

В своей работе Измайлов использовал данные, накопленные за 200 лет наблюдений во всем мире, и информацию, собранную за последние 60 лет в Пулковской обсерватории. Он также модернизировал телескоп-рефрактор, созданный в Германии в 1940-х годах.

"Это доказывает, что солнце тоже родилось в составе этого рассеянного скопления, то есть в составе большой группы звезд, несколько тысяч. И где-то вокруг должны быть братья и сёстры, поскольку Солнце родилось давно, более 4 млрд лет назад и оно вращается вокруг центра галактики, вот это рассеянное скопление его братьев и сестер размазано по кольцу вокруг центра галактики, но они где-то здесь есть", — говорит Игорь Измайлов.

Если теория получит подтверждение, то она значительным образом изменит существующие сегодня представления о происхождении звезд.