Реакция властей на протесты была "иногда чрезмерной, но адекватной": глава МИД Беларуси - Euronews

Реакция властей на протесты несогласных с официальным переизбранием Александра Лукашенко на президентский пост в августе 2020 года была "иногда чрезмерной", но "адекватной". Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей в эксклюзивном интервью Euronews. По его словам, у властей не было выбора, поскольку "на карту была поставлена судьба страны".

- Мы расцениваем события прошлого года с абсолютной иной точки зрения. Да, возможно, власть иногда действовала и чрезмерными методами, но это была адекватная реакция на те абсолютно не мирные акции протеста, насильственные акции протеста, которые имели место в Беларуси, - отметил дипломат.

Макей обвинил манифестантов в отдалении перспектив становления республики более демократичной.

- Такая известная международная организация как Freedom House, которую не упрекнешь в любви к Беларуси, 28 апреля заявила о том, что идея более демократичной Беларуси сегодня находится в намного более отдаленной перспективе, чем ранее. Абсолютно согласен с этим выводом. Вопрос только в том, почему это случилось? Почему Беларусь была отброшена назад? Благодаря кому она была отброшена назад? Вопрос риторический. Этот вопрос обращен прежде всего к тем радетелям защиты прав человека, которые сегодня находятся в Европе, - отметил глава внешнеполитического ведомства РБ.

В то же время в докладе Freedom House отмечается, что причиной произошедшего стало именно "жесткое подавление протестов, последовавших за фальсификацией президентских выборов 2020 года": "После нескольких лет репрессий, чередовавшихся с периодами дипломатической оттепели, Лукашенко столкнулся с мощной оппозицией, когда протестующие из всех слоев общества объединились вокруг кандидата от демократов Светланы Тихановской. Однако после нескольких месяцев массовых арестов, избиений, пыток и задержания десятков политических заключенных видение более демократической Беларуси кажется все более отдаленным".

Накануне федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц и глава МИД страны Александер Шалленберг провели в Вене рабочие переговоры с Тихановской. Та вновь призвала Евросоюз заявить во всеуслышание "об уровне насилия в Беларуси, о совершающихся там злодеяниях, о том, что испытывают люди, находящиеся там в тюрьме". В Вене готовы выступить в качестве посредника в деле налаживания диалога между оппозицией и правительством, но отмечают, что для этого потребуется желание вступить в переговоры и Лукашенко.