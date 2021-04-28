Утечка интервью на фоне переговоров по ядерной сделке: кому это нужно?

Момент утечки в СМИ интервью главы МИД Ирана Джавада Зарифа выбран недоброжелателями не случайно - кража аудиофайла, которой теперь занимаются национальные спецслужбы, совпала с переговорами по ядерной программе страны в Вене. Так считает президент исламской республики Хасан Роухани.

"Эта пленка была выпущена именно в тот момент, когда [переговоры] в Вене близки к завершению, с целью подорвать внутреннее единство", - заявил он в ходе телетрансляции.

В столице Австрии на этой неделе стартует третий раунд переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий. В Вашингтоне заявили, что после первых встреч США могут отменить некоторые санкции ради возвращения "ядерной сделки".

Сам Зариф ранее прокомментировал случившееся, отметив, что запись не предназначалась для публикации: "Я глубоко опечален тем, что тайная беседа о необходимости координации действий между дипломатией и военными - в надежде на то, что будущие правительства смогут извлечь пользу из опыта последних восьми лет - спровоцировала внутренний конфликт".

Новость об утечке в преддверии июньских президентских выборов, когда Роухани, политик умеренных взглядов, после двух сроков у власти должен будет покинуть свой пост, не сходит с первых полос иранских газет. Консервативные издания, в частности Vatan-e Emrooz, выступили с критикой министра, высказавшегося против вмешательства Корпуса стражей исламской революции Ирана и конкретно убитого в прошлом году генерала Касема Сулеймани во внешнюю политику страны: "Главная задача дипломатии - укрепление мощи системы... Сулеймани был физически убит по приказу самого жалкого существа в мире - президента США, но Зариф убил его дух".

Именно приближающимися выборами объясняют инцидент и некоторые эксперты, обращающие внимание на слова главы МИД о попытках Сулеймани и Москвы сорвать заключение ядерной сделки в 2015 году. По мнению ряда специалистов, самым значительным достижением администрации Роухани за весь период его президентства была как раз ядерная сделка. Заявления же о том, что военные пытались ее сорвать, а у правительства при этом были связаны руки, в каком-то смысле минимизирует ее ответственность за провал примирительной политики после того, как экс-президент США Дональд Трамп вывел страну из соглашения.

В МИД, хоть и подтвердили подлинность записи, отметили, что слова главы ведомства были вырваны из контекста: в распоряжении СМИ оказался трехчасовой файл, всего же беседа длилась семь часов. Зариф вызван в Комитет по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса для объяснения ситуации. Заседание пройдет в течение ближайших двух недель.