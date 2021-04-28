Россия высылает дипломатов стран Прибалтики

Россия приняла решение о новой высылке дипломатов. На этот раз - из стран Прибалтики. На родину вернутся два сотрудника посольства Литвы и по одному представителю дипмиссий Латвии и Эстонии. Сделать это им придется в течение ближайшей недели.

В Москве заявляют об обоснованности данного шага принципом взаимности.

"Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах. Указано, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России", - отмечается в сообщении МИД РФ.

О высылке российских дипломатов Латвия, Литва и Эстония объявили 23 апреля. Власти этих стран сделали это в поддержку союзников, а именно Чехии, которая, в свою очередь, обратилась к ЕС и НАТО с призывом к принятию общих мер по отношению к России. Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой разгорелся после того, как первая выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ, заподозренных в работе на спецслужбы и в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Россия ответила "зеркально".

Представитель МИД РФ Мария Захаров тогда назвала заявления Праги "абсолютно оголтелой антироссийской риторикой" и отметила "общий заказ" на подобное поведение.

28 апреля стало известно, что Россию покинут и три сотрудника посольства Словакии. "Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением словацкой стороной persona non grata трех сотрудников посольства России в Братиславе по абсурдному и надуманному обвинению в противоправной деятельности", — отметили в МИД РФ.