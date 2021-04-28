УАЗ будет собирать внедорожники в Эфиопии

Ульяновский автозавод в августе начнет сборку внедорожников в Эфиопии. Первые модели сойдут с конвейера уже в августе. Об этом говорится в заявлении российской компании, сделанном по итогам переговоров с фирмой Bazra Motors во время визита делегации УАЗ в республику.

Стороны заключили соглашение о запуске производства, развитии продаж и обеспечении последующего технического обслуживания продукции Ульяновского автомобильного завода на территории этой восточноафриканской страны, - говорится в сообщении.

Первые поставки будут включать в себя 64 машинокомплектов. Выход на проектную мощность предприятия в городе Комболча в 3 тысячи единицы в год запланирован в течение 2,5 лет. Здесь будут собирать такие модели, как "Патриот", "Пикап", "Профи", "Хантер". В будущем компания рассчитывает разработать и другие модификации в зависимости от эфиопского рынка.

Местные жители уже проявили интерес к продукции УАЗ ранее. Только за последние 20 лет завод поставил в страну более 1200 машин.

Компания не раз заявляла о планах дальнейшего расширения географии продаж с целью увеличения их объемов на зарубежных рынках до 20 тысяч автомобилей в год (около 30% в общем объеме продаж предприятия).

Ранее стало известно, что первая партия внедорожников УАЗ раскуплена в Чили, где особый интерес к российским автомобилям проявили горнорудные компании и клубы серфинга. В стране будут открыты 18 дилерских центров. В целом в течение ближайших лет УАЗ планирует продавать на латиноамериканских рынках не менее трех тысяч легковых автомобилей в год.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Sollers (УАЗ входит в группу) в РФ в 2020 году сократились на 1,9%, ее экспорт - на 36,6%.