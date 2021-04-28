Вена готова стать посредником в налаживании диалога между оппозицией и правительством Беларуси

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц и глава МИД Александер Шалленберг провели в Вене рабочие переговоры с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Главная тема - ситуация в республике. Тихановская поблагодарила австрийских политиков за поддержку и внимание, которое они уделяют проблемам в ее стране.

Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты республики Беларусь: "Нам необходимо, чтобы Евросоюз говорил об уровне насилия в Беларуси, о совершающихся там злодеяниях, о том, что испытывают люди, находящиеся там в тюрьме. Их содержат в ужасных условиях и это происходит в центре Европы 21 века".

Глава внешнеполитического ведомства Австрии Александер Шалленберг сказал, что Вена готова выступить посредником в деле налаживания диалога между оппозицией и белорусским правительством. При этом дипломат добавил:

"Для посредничества всегда требуется, чтобы стороны хотели вступить в диалог. И пока у нас нет впечатления, что Александр Лукашенко и его люди готовы к этому. Они не желают участвовать в диалоге. Они по-прежнему верят, что язык насилия на улицах приведет к долгосрочному решению".

По словам Шалленберга, на следующем заседании совета министров иностранных дел ЕС (оно состоится в мае), будут предложены очередные санкции в отношении Минска.

Сейчас в санкционный список ЕС входят 88 человек и 7 организаций.

Светлане Тихановской пришлось покинуть Беларусь после прошедших там президентских выборов, на которых по данным ЦИК победу одержал Александр Лукашенко. Оппозиция, а затем ЕС и США назвали объявленные итоги сфальсифицированными. Страну охватили массовые протесты. Лукашенко неоднократно заявлял, что за ними стоит Запад.