Поклонники популярной певицы Бритни Спирс призывают положить конец опекунству над их кумиром. Около 50 фанатов из так называемого движения #FreeBritney проводят акцию протеста у здания суда Лос-Анджелеса, где в 2008 году прошли слушания по делу Бритни Спирс, в результате которых она была помещена под уникальную правовую опеку своего отца.

Адвокат американской поп-звезды Сэмюэл Ингхэм попросил судью позволить Спирс выступить во время слушаний, которые пройдут 23 июня. Если Спирс будет говорить в суде, её услышат впервые за более чем два года. В последний раз, в 2019 году, слушания проходили за закрытыми дверями, и ничего из того, что она сказала, не стало достоянием гласности.

В сети набирает силу движение "Освободите Бритни". Под опекой своего отца она находится уже более 10 лет и фактически не имеет права распоряжаться своими заработанными деньгами. Отец говорит, что опека полностью в её интересах, но фанаты в этом сомневаются.