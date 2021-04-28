В 2021 году Коммунистическая партия Китая отмечает свое столетие. В провинциях Цзянси и Гуйчжоу проводятся организованные властями групповые туры. В расположенных поблизости населенных пунктах готовятся приему еще больше числа гостей. Власти провинции Гуйчжоу говорят, что в первом квартале текущего года туристический поток восстановился до уровня 2019 года. По всей стране пройдут различные мероприятия, включая выставки, концерты, театральные постановки и торжественное вручение премий членам партии.
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