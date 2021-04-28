Подарочная карта за прививку в Москве

Подарочная карта на тысячу рублей за вакцинацию от коронавируса: в Москве во вторник стартовала специальная программа для жителей города старше 60 лет, призванная, по замыслу мэра Сергея Собянина, повысить интерес к прививке. По официальным данным, одной дозой вакцины от COVID-19 в России привиты свыше 12 млн человек, полностью завершили курс вакцинации 7,7 млн человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что темпы прививочной кампании в стране связаны с национальной спецификой, в том числе с уровнем спроса на участие в вакцинации. Он также опроверг утверждения информационного агентства Bloomberg о том, что в Россиии началась третья волна коронавируса и существует неофициальная статистика. По словам Пескова, данные федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 достоверны и доступны всем.

По данным штаба, в Москве впервые с 21 апреля показатель суточной заболеваемости коронавирусом снизился до уровня менее двух тысяч выявленных случаев, а в целом по России показатели опустились до уровня сентября прошлого года.