Президент Молдавии распустила парламент

Президент Молдавии Майя Санду распустила парламент. Досрочные выборы намечены на 11 июля. "Это решение, - отметила глава государства, - позволит гражданам выбрать новый состав законодательного органа, который будет служить интересам народа и страны".

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 11 июля. Об это она сообщила в среду на брифинге.

Указ президента последовал после решения Конституционного суда (КС), который аннулировал режим чрезвычайного положения, введенный парламентом с 1 апреля по 31 мая. В этот период распускать парламент по закону было нельзя.

Ранее судебная инстанция констатировала наличие условий для роспуска нынешнего состава законодательного органа, который дважды не смог утвердить состав правительства после отставки Иона Кику с поста премьера в декабре прошлого года.

Лидер крупнейшей в Молдавии Партии социалистов, бывший президент Игорь Додон, призвал левые партии объединиться на предстоящих 11 июля парламентских выборах. Об этом он написал в своем Телеграм-канале, комментируя указ президента Майи Санду о роспуске парламента и проведении досрочного голосования.