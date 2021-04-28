Индия: более 200 000 жертв ковида

В Индии жертвами коронавируса стали уже более 200 тысяч человек. Тела погибших сжигают на кострах прямо на улице. В апреле в стране был отмечен резкий скачок числа заразившихся, в последние дни суточный прирост превышает 300 тысяч. Это привело к перегрузке системы здравоохранения, которая не справляется с возникшей ситуацией. В частности, из-за острой нехватки баллонов с кислородом в переполненных больницах умирают многие пациенты, которых можно было бы спасти.

Между тем в стране принимают серьёзные меры по борьбе с пандемией. К настоящему времени здесь сделано более 140 миллиона прививок, причём всего за 100 дней. По числу вакцинированных Индия вышла на первое место в мире.

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что росту заболеваемости могли способствовать недавние массовые мероприятия, прошедшие в Индии, а также появление новых, более заразных, штаммов вируса.