Фантастика, ужасы, мистика: в Порту открылся кинофестиваль Fantasporto

Международный кинофестиваль Fantasporto открылся в городе Порту. Несмотря на пандемию, форум удалось организовать не в онлайн формате. Fantasporto - первое крупное культурное событие в Португалии после снятия карантина.

Внимание участников фестиваля приковано к картине венгерского режиссера Петера Бергенди "Post Mortem" ("После смерти"), премьера которого состоялась в Ситжесе в минувшем году. Это один из первых фильмов ужасов, снятых в Венгрии.

Действие картины происходит после Первой мировой воны в небольшой деревушке, полной призраков. Главными герои - маленькая девочка и фотограф, специализирующийся на посмертных снимках.

Беатрис Пачеко Перейра, директор Fantasporto: "Что касается проведения фестиваля, есть много перемен. Однако мы покажем те же фильмы, что и планировали для демонстрации еще в феврале".

Беатрис Пачеко Перейра рассказала Euronews об особенностях форума: "Нам приходится соблюдать социальное дистанцирование и другие меры, связанные с пандемией коронавируса. Во всех помещениях, в частности, должен находиться гель для рук. Мы не смогли пригласить иностранных гостей. Кроме того, мы не планировали показы фильмов по выходным из-за чрезвычайного положения и действия комендантского часа. Есть и ряд ограничений, которые нас несколько раздражают. Например, мы не можем демонстрировать фильмы повторно. Жюри работает в режиме онлайн. В общем все по-другому, но все же мы сохранили саму суть нашего фестиваля".

Гвоздь программы нынешнего кинофорума - картина британского режиссера Нила Маршалла "Проклятие ведьмы". События этой ленты разворачиваются в Англии 17 века на фоне эпидемии чумы. Сюжет картины оценят зрители, которые хотят забыть о нынешних трудных временах. "Проклятье ведьмы" вышло в прокат в феврале этого года.

Кинофестиваль Fantasporto продлится до четвертого мая.