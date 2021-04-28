Задержаны бывшие участники "Красных бригад"

Во Франции по указанию президента Эммануэля Макрона задержаны семь бывших членов леворадикальной террористической организации "Красные бригады". В Елисейском дворце сообщили, что данные задержания "вписываются в "доктрину Миттерана", которая подразумевает предоставление убежища бывшим членам "Красных бригад", за исключением тех, кто виновен в убийствах.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен отметил, что вопрос об их экстрадиции еще предстоит решить суду.

Кроме семи задержанных власти Франции объявили в розыск еще трех экс-членов организации. В общей сложности власти Италии передали Франции список из 200 человек, которых Рим планирует привлечь к ответственности за преступления "Красных бригад".

Эта экстремистская подпольная организация действовала в Италии 1970-80-х годах. Одно из самых громких преступлений группировки — похищение и убийство экс-премьера Италии Альдо Моро.

Один из лидеров левых радикалов Чезаре Баттисти долгое время скрывался во Франции и Боливии. В 2019 году он был доставлен Италию и приговорен к 30-летнему тюремному сроку.