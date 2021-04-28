Европарламент одобрил сделку по "брекситу"

Европейский парламент одобрил соглашение по двусторонним отношениям между Евросоюзом и Великобританией после выхода королевства из состава сообщества. О результатах голосования сообщил координатор Европарламента по "брекситу" Ги Верхофстадт. По его словам, данный договор о торговле и сотрудничестве — "провал для обеих сторон, но это лучше, чем ничего".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель приветствовали положительный исход голосования.

И если долгосрочные последствия "брексита" еще предстоит увидеть, в ассоциации BusinessEurope, представляющей интересы европейских предприятий, заявили, что ратификация соглашения вносит в отношения ясность и юридическую определенность.

Британский парламент одобрил сделку в декабре. А в январе, когда между Лондоном и Брюсселем перестал действовать 11-месячный переходный период, доля британского экспорта в ЕС значительно сократилась.