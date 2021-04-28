Джонсону задали "квартирный вопрос"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь в центре скандала; на этот раз в связи с оплатой ремонтных работ в правительственной резиденции на Даунинг-стрит, 10. Избирательная комиссия, которая следит в Британии и за финансированием партий, начала расследование этого дела, отметив, что есть основания подозревать премьера в нарушении правил.

Джонсону пришлось отвечать на вопросы парламентариев, и дискуссия была горячей:

- Господин спикер, я думаю, что уже ответил на этот вопрос несколько раз! Я ответил, что я сам покрыл все расходы. Я выполнил все требования, которые обязан был выполнить, - настаивал премьер.

Но его оппоненты так не считают: в деле есть много нюансов.

- Ответьте на вопрос. Вот что публика кричит в телевизоры каждый раз, когда задают вопросы главе правительства: "Премьер-министр не ответил на вопрос! Он знает, что не ответил! Он никогда не отвечает на вопрос", - парировал лидер лейбористской оппозиции Кир Стармер.

Джонсон и его спутница жизни Кэри Саймондс подозреваются в том, что они оплатили часть дорогостоящего ремонта в резиденции на Даунинг-стрит за счёт частного пожертвования в 58 тыс фунтов стерлингов, которое не задекларировали. Джонсон утверждает, что весь ремонт, который обошёлся в 200 тыс фунтов стерлингов, он взял на себя. Ежегодная зарплата премьера составляет 42 тыс.