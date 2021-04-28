Вакцинация в США: "Невероятный рывок"

В США, где прививочная кампания началась еще в декабре, к настоящему моменту вакцинированы более 95 миллионов жителей страны.

Профильные ведомства заявляют, что в данной ситуации можно постепенно ослаблять санитарные меры, в частности, отказаться от ношения масок, при соблюдении двух условий - нужно находиться на открытом воздухе и не быть в толпе.

Второй аспект, о котором сообщают власти - это желательность наличия прививки у молодежи.

Президент США подчеркивает, что страна совершила "невероятный рывок", и что жизнь постепенно возвращается в привычные берега: "Если вы сделали прививку, вы получаете большую свободу действий, вы чувствуете себя в безопасности, как находясь в помещении, так и на улице. Те, кто пока не вакцинировался, особенно, если вы молоды и думаете, что можете обойтись без этой профилактической меры, подумайте еще раз - вы же станете свободнее в любой сфере вашей жизни и в принятии любых решений. Сделайте прививку прямо сейчас, прямо сейчас".

Ограничения в США вводили власти штатов, и они же их снимают. Но кто-то предпочитает все равно соблюдать осторожность.

- Я так рада, что мы больше не обязаны носить маски на улице, на природе. Здесь, правда, я все же решила ее надеть, поскольку это центр, много народа.

- Я не хочу играть жизнью и безопасностью других людей, понимаете. Я все так продолжну надевать маску.

В США за 14 месяцев пандемии коронавирусом заразились без малого 33 миллиона человек, то есть инфицирован был практически каждый десятый житель страны, летальным исходом COVID-19 окончился для почти пятисот девяносто тысяч американцев.