Зариф раскритиковал КСИР и Москву: разведка разберется с утечкой интервью

Президент Ирана Хасан Роухани поручил национальным спецслужбам разобраться с обстоятельствами утечки в СМИ скандального интервью главы МИД Джавада Зарифа экономисту Саиду Лейлазу. В нем министр выступает с критикой в отношении Корпуса стражей исламской революции Ирана за вмешательство во внешнюю политику страны, а также Москвы, которая, по его словам, пыталась сорвать заключение ядерной сделки Тегерана с западными странами совместно с убитым в прошлом году генералом Касемом Сулеймани.

Запись была предположительно сделана в марте, публикация ее не предполагалась - речь идет о беседе в рамках проекта по документированию работы команды Роухани, чей президентский срок подходит к концу летом.

- Похищение этого файла является заговором против правительства, политической системы и государственных институтов, а также национальных интересов страны, - заявил официальный представитель правительства страны Али Рабии.

В МИД Ирана настаивают на том, что запись исказили, как и смысл слов министра.

В оказавшемся в распоряжении телеканала Iran International и Персидской службы Би-би-си аудиофайле рассказчик касается событий 2015 года. По его словам, несколько дней спустя после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий в Вене командующий силами специального назначения "Эль-Кудс" КСИР Сулеймани побывал в Москве - по инициативе последней и "без контроля со стороны МИД Ирана". Целью данного визита якобы было "уничтожение СВДП", хотя сорвать сделку Москва пыталась и раньше, выступая против сближения Тегерана и Вашингтона, уверяет собеседник Лейлаза.

Три года спустя тогдашний президент США Дональд Трамп вывел страну из соглашения, приняв против Тегерана дополнительные санкции.

Предположительно Зариф также выражает недовольство и по поводу того, что именно с разрешения КСИР ВВС РФ могли использовать воздушное пространство Ирана и расположенную на территории страны военную базу в ходе сирийской кампании: "Считается, что Путина в войну втянул Сулеймани. Но решение принимал именно Путин. Путин начал войну и втянул военно-воздушные и сухопутные силы Ирана в военные действия. До того момента наших сухопутных войск там не было".

Сам Зариф в настоящей момент находится с визитом в Ираке. По словам Рабии, он "даст разъяснения" по поводу случившегося, как только вернется на родину.