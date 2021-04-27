Турецкий суд оправдал мужеубийцу

Турецкий суд освободил в ночь на вторник Мелек Ипек. В январе 30-летняя женщина застрелила мужа из охотничьего ружья после того, как он много часов избивал её, угрожая убить двух их дочерей.

Приняв во внимание показания детей, которые - как и их мать - в течение долгих лет были жертвами домашнего насилия, суд Анталии постановил, что в этом деле нет состава преступления, поскольку женщина прибегла к оправданной самообороне.

"То, что я пережила, невозможно описать, - рассказала Мелек Ипек, прижимая дочерей. - Я никогда не хотела, чтобы дело дошло до смерти мужа. Я благодарю всех, кто поддерживал меня, был рядом"...

Правозащитники приветствовали решение судей, учитывая, что прокуратура требовала для обвиняемой шести лет тюрьмы. Всего месяц назад президент Эрдоган подписал указ о выходе Турции из Конвенции Совета Европы о предупреждении насилия в отношении женщин. По данным НПО We Will Stop Femicide, только в прошлом году в этой стране жертвами домашнего насилия стали 300 женщин.