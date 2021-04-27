Сохранение беременности: новый подход

Подсчитано, что у 10% женщин случается в течение жизни по крайней мере один выкидыш, а ежегодно во всем мире их происходит около 23 млн. Это составляет 44 потерянных беременности каждую минуту. Эксперты говорят, что риск повышают такие факторы, как этническая принадлежность, загрязнение окружающей среды и режим работы, призывая полностью переосмыслить пути решения этой проблемы.

"Мы были просто потрясены, обнаружив, что у чернокожих женщин риск выкидыша намного выше, чем у белых женщин, и у нас нет объяснения этому, - говорит Сиобхан Кенби, профессор кафедры акушерства университета Уорвика ( Великобритания). - Это то, что нуждается в дополнительных исследованиях. Мы также обнаружили, что у женщин, работающих много часов подряд, и особенно в ночные смены, выкидыш случается намного чаще. И ещё один фактор, который мы считаем очень важным - это проблема загрязнения окружающей среды. Многие европейские страны не регистрируют число выкидышей, а это действительно важно для всех по причинам, связанным со здоровьем, а также из-за загрязнения - например, в промышленных городах".

В научном обзоре британского журнала The Lancet, одного из старейших и наиболее уважаемых медицинских изданий мира, говорится, что выкидыш часто неправильно понимается, в том числе и профессионалами в области здравоохранения. В серии из трёх статей, опубликованной журналом, рассматриваются новые данные и оспариваются многие заблуждения. Авторы - Шивон Куэнби, Арри Кумарасами и их коллеги - призывают полностью пересмотреть способы профилактики и лечения, а также советы женщинам, перенёсшим выкидыш.