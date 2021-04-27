В Тбилиси умер сыгравший Черного Абдуллу актер Кахи Кавсадзе

В одной из тбилисских больниц умер актер Кахи Кавсадзе, прославившийся, в первую очередь, своей ролью Чёрного Абдуллы в культовом фильме Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни" 1969 года. Ему было 85 лет.

В ноябре 2020 года актер переболел коронавирусом, а в феврале вновь был госпитализирован из-за двусторонней пневмонии.

Кавсадзе родился в Тбилиси в 1935 году, отучился в Тбилисском театральном институте. За свою карьеру он сыграл в более чем 80 фильмах. Среди них - "Мелодии Верийского квартала", "Короли и капуста", "Древо желаний", "Покаяние", "Житие Дон Кихота и Санчо", "Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара", "Прикованные рыцари".

О смерти Кавсадзе сообщило руководство Государственного академического театра имени Руставели, на подмостки которого актер выходил с 1959 года.

რუსთაველის ეროვნული თეატრი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს, გენიალური ქართველი მსახიობის, კახი კავსაძის გარდაცვალების გამო.... Posted by Rustaveli Theatre - რუსთაველის თეატრი on Tuesday, April 27, 2021

В парламенте память народного любимца, которому в 1981 году присвоили звание народного артиста Грузинской ССР, почтили минутой молчания.

- Я очень сожалею, что сегодня нас покинул еще один великий грузин. Скончался настоящий народный артист, любимый всеми поколениями грузинского зрителя, легенда, которой он стал еще при жизни, актер Кахи Кавсадзе. Его незабываемые роли достойны всеобщего признания среди всех поколений. Именно потому грузинский народ одарил его самой большой наградой - огромной любовью, - отреагировал на известие о смерти актера премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.