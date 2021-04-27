"Робинзон" покидает остров Буделли

После 32 лет добровольного "робинзонства" Мауро Моранди покидает необитаемый остров Буделли. Говорит, что устал воевать с администрацией национального парка, в чьём ведении находится остров. Оказался Моранди здесь случайно, когда его катамаран сломался, не успел он отправиться в плавание к южной части Тихого океана. 82-летний бывший учитель физкультуры сна стал смотрителем и экскурсоводом на Буделли. Первое время никто его не беспокоил. Но потом ...

"Вот уже 21 год я постоянно борюсь с теми, кто хочет, чтобы я ушёл, - говорит Мауро Моранди. - Теперь мне это надоело, и вот я ухожу. Надеюсь, Буделли будут хранить так же заботливо, как и я хранил его все эти годы".

Площадь Буделли в составе архипелага Ла-Маддалена - 1,6 кв км. Скалистый остров расположен между Корсикой и Сардинией и славится своим розовым пляжем (его цвет объясняется крошечными осколками раковин). На Буделли есть лишь одно небольшое административное здание, и кроме Мауро Моранди здесь всё это время никто не жил. Власти хотят превратить остров в центр экологического просвещения и говорят, что дом смотрителя нарушает нормы. Теперь Мауро Моранди переезжает в небольшую квартиру на соседнем острове.