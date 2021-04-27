Арестован один из лидеров "Золотой зари"

В Бельгии арестован Яннис Лагос, депутат Европарламента и один из лидеров греческой партии "Золотая заря". Афинский суд в октябре прошлого года признал её преступной организацией. 39 человек получили тюремные сроки, сам Лагос был приговорён к 13 годам за решёткой. Задержанию мешал его иммунитет евродепутата — но во вторник парламент лишил его неприкосновенности.

"Золотую зарю" называют неонацистской партией. Движение выступало с позиций национализма и антиглобализма, широко использовало антимигрантскую риторику. Членов партии обвиняли в связях с криминалом, в совершении нападений и даже убийств.

"Заря" получила сравнительно большую популярность в прошлом десятилетии, на фоне тяжёлого социально-экономического кризиса в Греции. В 2018 году партия была третьей политической силой страны, но уже летом 2019-го не смогла удержаться в парламенте.